Petrol
100.77
1.44%
Euro
18.1982
0.35%
Dolar
18.1808
0.10%
Altın
1.019
-0.77%
Borsa
3161
0.76%
Bitcoin
388.105
-2.25%
BTXN Coin
4.88
1.45%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Güngören'de hırsızlık yaparken yakalanan şahısların rahatlığı kamerada

    Sabah saatlerinde tekstil mağazasına girerek ürünleri çalan hırsızlar, mahalleli tarafından fark edildi. Uyarılara aldırış etmeyen hırsızların el kol hareketiyle karşılık verdiği anlar kaydedildi.
    • 26.08.2022 - 15:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Güngören'de hırsızlık yaparken yakalanan şahısların rahatlığı kamerada

    İstanbul'un Güngören ilçesinde yaşanan hırsızlık olayı mahalleliyi çileden çıkardı.

    Sabah 06.30 sıralarında mahalledeki tekstil mağazasına giren hırsızlar, çaldıkları ürünleri minibüse yükledi.

    Hüseyin İbiza isimli şahsa ait olan dükkanın kapısını kıran şahısla, mahalledekiler tarafından fark edildi.

    Uyarılara aldırış etmediler

    Bu durumun üzerine çevredekiler evlerinden hırsızlara seslenerek engel olmaya çalıştı.

    Uyarılara aldırış etmeyen şüpheliler, el kol hareketleriyle karşılık verdi. O anlar mahalleli tarafından snaiye saniye kaydedildi.

    Güngören de hırsızlık yaparken yakalanan şahısların rahatlığı kamerada #1

    "El sallayıp gidiyorlar"

    Mağaza sahibi Hüseyin İba, hırsızların yaklaşık 100 bin TL'lik ürün çaldığını belirterek "Yan komşularımızda da aynı şekilde hırsızlık oldu. Güpegündüz gelip kapıyı kırıyor, içeri giriyor arabasını doldurup gidiyor. Araba ne kadar alıyorsa o kadar götürüyor. Bunu yapanlar 4 kişilik bir ekip. Beyaz bir arabaları var, çok rahat bir şekilde girip, çıkıyor. Bağırsan da, ne yaparsan yap umursamıyorlar. El sallayıp gidiyorlar. Bu hırsızlıkların olmaması lazım" dedi.

    Güngören'de hırsızlık yaparken yakalanan şahısların rahatlığı kamerada VİDEO

    "Bu tür şeyler hiç hoş değil"

    Esnaf Yılmaz Yalçıntaş ise Güngören'deki tekstil bölgesinde daha iyi güvenlik alınmasını istediklerini belirterek "Sonuçta burası bir pazar. Bu tür şeyler hiç hoş değil. Hırsızlar da muhtemelen aynı kişiler" diye konuştu.

    Kendilerini uyaralanlara kilit fırlattılar

    DHA'nın aktarımına göre; Aynı sokakta 13 Temmuz günü benzer bir hırsızlık olayı daha yaşanmıştı. Şüpheliler kendilerini uyaran kişilere kilit fırlatmıştı.

    Güngören de hırsızlık yaparken yakalanan şahısların rahatlığı kamerada #2

    Güngören de hırsızlık yaparken yakalanan şahısların rahatlığı kamerada #3

    Güngören de hırsızlık yaparken yakalanan şahısların rahatlığı kamerada #4

    Güngören de hırsızlık yaparken yakalanan şahısların rahatlığı kamerada #5

    Güngören de hırsızlık yaparken yakalanan şahısların rahatlığı kamerada #6

    Güngören de hırsızlık yaparken yakalanan şahısların rahatlığı kamerada #7

    Güngören de hırsızlık yaparken yakalanan şahısların rahatlığı kamerada #8

    Güngören de hırsızlık yaparken yakalanan şahısların rahatlığı kamerada #9


    İlginizi Çekebilir

    Peugeot, elektrikli araç üretim sürecini paylaştı
    Otomobil

    Peugeot, elektrikli araç üretim sürecini paylaştı

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Kat mülkiyeti ve kira uyuşmazlıkları arabuluculukla çözülecek
    Ekonomi

    Kat mülkiyeti ve kira uyuşmazlıkları arabuluculukla çözülecek

    Görüş Bildir