Sabah saatlerinde tekstil mağazasına girerek ürünleri çalan hırsızlar, mahalleli tarafından fark edildi. Uyarılara aldırış etmeyen hırsızların el kol hareketiyle karşılık verdiği anlar kaydedildi.

İstanbul'un Güngören ilçesinde yaşanan hırsızlık olayı mahalleliyi çileden çıkardı.

Sabah 06.30 sıralarında mahalledeki tekstil mağazasına giren hırsızlar, çaldıkları ürünleri minibüse yükledi.

Hüseyin İbiza isimli şahsa ait olan dükkanın kapısını kıran şahısla, mahalledekiler tarafından fark edildi.

Uyarılara aldırış etmediler

Bu durumun üzerine çevredekiler evlerinden hırsızlara seslenerek engel olmaya çalıştı.

Uyarılara aldırış etmeyen şüpheliler, el kol hareketleriyle karşılık verdi. O anlar mahalleli tarafından snaiye saniye kaydedildi.

"El sallayıp gidiyorlar"

Mağaza sahibi Hüseyin İba, hırsızların yaklaşık 100 bin TL'lik ürün çaldığını belirterek "Yan komşularımızda da aynı şekilde hırsızlık oldu. Güpegündüz gelip kapıyı kırıyor, içeri giriyor arabasını doldurup gidiyor. Araba ne kadar alıyorsa o kadar götürüyor. Bunu yapanlar 4 kişilik bir ekip. Beyaz bir arabaları var, çok rahat bir şekilde girip, çıkıyor. Bağırsan da, ne yaparsan yap umursamıyorlar. El sallayıp gidiyorlar. Bu hırsızlıkların olmaması lazım" dedi.

Güngören'de hırsızlık yaparken yakalanan şahısların rahatlığı kamerada VİDEO



"Bu tür şeyler hiç hoş değil"

Esnaf Yılmaz Yalçıntaş ise Güngören'deki tekstil bölgesinde daha iyi güvenlik alınmasını istediklerini belirterek "Sonuçta burası bir pazar. Bu tür şeyler hiç hoş değil. Hırsızlar da muhtemelen aynı kişiler" diye konuştu.

Kendilerini uyaralanlara kilit fırlattılar

DHA'nın aktarımına göre; Aynı sokakta 13 Temmuz günü benzer bir hırsızlık olayı daha yaşanmıştı. Şüpheliler kendilerini uyaran kişilere kilit fırlatmıştı.





























