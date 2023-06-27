Güngören'de husumetlisine ateş etti arkadaşını vurdu Güngören'de silahla husumetlilerine saldıran şahıs arkadaşını vurduktan sonra kaçarken, yaralanan şahıs feci şekilde dövüldü.

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DHA

İstanbul'un Güngören ilçesi Merkez Mahallesi'nde meydana gelen olayda, otomobilin içerisinde bulunan 2 kişi, yolda husumetlilerini gördü.

Otomobilin yolcu koltuğunda oturan belindeki silahı çıkartarak husumetlilerine ateş etmek isterken yanındaki arkadaşını vurduktan sonra koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Yaralıyı dövdüler

Silahlı saldırıya uğrayan motosiklet üzerindeki 2 kişi de bu kez silahla yaralı kişiyi otomobilden indirerek dövmeye başladı.

Motosikletliler daha sonra aynı motosikletle olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise tarafları yakalamak için çalışma başlattı.

Yaralının motosikletli kişilerin saldırısına uğradığı anlar ise cep telefonu görüntülerine yansıdı.