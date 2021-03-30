Haberler

3. Sayfa Haberleri

Güngören'de iş adamına kendisinini gümrük müdürü olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı

Güngören'de iş adamına kendisinini gümrük müdürü olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı

Kendisini gümrük müdürü olarak tanıtan bir dolandırıcı, tekstil fabrikası sahibi iş adamını kandırdı. Şüpheli şahıs, operasyon sonucu gözaltına alındı.