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    Güngören'de iş adamına kendisinini gümrük müdürü olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı

    Kendisini gümrük müdürü olarak tanıtan bir dolandırıcı, tekstil fabrikası sahibi iş adamını kandırdı. Şüpheli şahıs, operasyon sonucu gözaltına alındı.
    • DHA
    • 30.03.2021 - 09:56
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    Güngören'de iş adamına kendisinini gümrük müdürü olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı

    İstanbul Güngören'deki H.Ü. isimli şüpheli kendisini Atatürk Havalimanı'nda gümrük müdürü olarak tanıttı.

    Güngören'de tekstil fabrikası sahibi Ş.M.'ye iplik ticareti yapmak istediğini söyledi.

    Ş.M.'den 3 bin 710 dolar alan şüpheli kayıplara karışınca iş adamı polise ihbarda bulundu.

    KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

    İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, fabrikanın bulunduğu alanda yapılan güvelik kamerası incelemesi sonucu şüphelinin kendisini Ahmet olarak, tanıtan H.Ü. isimli kişi olduğunu belirledi.

    İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

    Beşiktaş'ta yakalanarak gözaltına alınan şüpheli  H.Ü'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Güngören de iş adamına kendisinini gümrük müdürü olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı #1

    Güngören de iş adamına kendisinini gümrük müdürü olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı #2

    Güngören de iş adamına kendisinini gümrük müdürü olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı #3

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