Tekstil atölyelerinin bulunduğu iş merkezinde yaşanan patlama, güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul’un Güngören ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi’nde, tekstil atölyelerinin bulunduğu iş merkezinde öğle saatlerinde patlama meydana geldi.

5 katlı binada çıkan yangında büyük panik yaşandı. Binanın hemen karşısında bulunan camide cuma namazı kılan vatandaşlar, alevleri görünce paniğe kapıldı. Sokağa dökülen vatandaşlar, kaçışmaya başladı.

Cemaatin panik anları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Başka bir cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüde ise binanın alevli şekilde yandığı görüldü.

DUMANLAR YÜKSELDİ, ALEVLER ETRAFI SARDI

Güvenlik kamerası görüntülerinde ise binadan ilk önce dumanlar yükselmeye başladığı, aniden yaşanan patlamayla alevlerin etrafı sardığı, bölgede bulunan vatandaşlar ve iş merkezi çalışanlarının büyük bir panikle etrafa kaçıştığı görüldü.

Güngören'de, iş merkezindeki patlama anları kamerada VİDEO

