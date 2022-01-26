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Güngören'de kaçak sigara operasyonu
Kaçak sigara satışına yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu Mohammed Mustafa Ş., gözaltına alınırken yapılan aramalarda çok sayıda satışa hazır kaçak sigara ve tütün ele geçirildi.
- DHA
- 26.01.2022 - 15:43
- Güncelleme : 26.01.2022 - 15:49
Polis, Güngören Haznedar Mahallesi’nde bir iş yerinde kaçak sigara ve tütün satışı yapıldığı bilgisi aldı.
Harekete geçen ekipler, dün saat 17.30 sıralarında iş yerine baskın düzenledi.
İş yerinde bulunan Suriye uyruklu Mohammed Mustafa Ş. gözaltına alındı.
KAÇAK ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ
İş yerinde yapılan aramalarda 3 bin 450 adet bandrolsüz kaçak sigara, 11 bin paket kaçak tütün ve tütün sarma makinası ele geçirildi.
GÖÇ İDARESİNE SEVK EDİLDİ
Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine sevk edildi.