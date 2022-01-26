Euro
15.2987
0.37%
Dolar
13.5607
0.62%
Altın
805.3840
0.53%
Borsa
1966
1.05%
Bitcoin
520.999
4.08%
BTXN Coin
30.26
3.95%
1ºC
İstanbul
Çok bulutlu 1 C

    Güngören'de kaçak sigara operasyonu

    Kaçak sigara satışına yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu Mohammed Mustafa Ş., gözaltına alınırken yapılan aramalarda çok sayıda satışa hazır kaçak sigara ve tütün ele geçirildi.
    • DHA
    • 26.01.2022 - 15:43
    • Güncelleme : 26.01.2022 - 15:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Güngören'de kaçak sigara operasyonu

    Polis, Güngören Haznedar Mahallesi’nde bir iş yerinde kaçak sigara ve tütün satışı yapıldığı bilgisi aldı.

    Harekete geçen ekipler, dün saat 17.30 sıralarında iş yerine baskın düzenledi.

    İş yerinde bulunan Suriye uyruklu Mohammed Mustafa Ş. gözaltına alındı.

    KAÇAK ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ

    İş yerinde yapılan aramalarda  3 bin 450 adet bandrolsüz kaçak sigara, 11 bin paket kaçak tütün ve tütün sarma makinası ele geçirildi.

    GÖÇ İDARESİNE SEVK EDİLDİ

    Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine sevk edildi.

    Güngören de kaçak sigara operasyonu #1

    Güngören de kaçak sigara operasyonu #2

    Güngören de kaçak sigara operasyonu #3


    Görüş Bildir