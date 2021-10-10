Güngören'de kadınların rögar kapağını çaldığı anlar kamerada

Sabahın erken saatlerinde sokağa gelen at arabalı kadınların gözlerine kestirdiği rögar kapağını çaldığı anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

At arabasıyla hurda parçaları toplayan 3 kadın, İstanbul’un Güngören ilçesi Merkez Mahallesi'ne geldi.

Kadınlardan biri, gözüne kestirdiği iş yerinin yanındaki rögar kapağına yöneldi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Tek başına kapağı kaldırmayan kadının yanına diğer hemcinsi de geldi ve iki kadın aldıkları rögar kapağını at arabasına yükleyip sokaktan uzaklaştı.

Kadınların at arabasıyla geldiği sokakta rögar kapağını çaldığı anlar kameraya yansıdı.

"KİMSE SESİNİ ÇIKARAMIYOR"

Olayı anlatan esnaf Kemal Yaman, “Allah akıl fikir versin, böyle basit şeylere tenezzül ettirmesin. Mahallemizde yabancı insanlar var. Bunların kim olduğu belli değil. Sabah karşı geliyorlar. Biz bunları hep görüyoruz. Vatandaşa da karşı koyuyorlar, kimse sesini de çıkaramıyor.” dedi.