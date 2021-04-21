Güngören’de kamyonetle kaldırımdaki yayaya çarptı

Yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan zeminde kontrolü kaybeden kamyonetin kaldırımdaki yayaya çarptığı feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

15 Nisan Perşembe günü saat 17:55 sıralarında İstanbul’un Güngören ilçesi Sanayi Mahallesi Çinçindere Caddesi üzerinde seyir halinde olan 34 DIV 832 plakalı kamyonet sürücüsü, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kamyonet, önce kaldırımda yürüyen Mehmet Ali Turan’a (55) daha sonra park halinde olan minibüse çarparak durdu.

FECİ KAZA KAMERADA

Turan, çarpmanın şiddetiyle kaldırımdaki duvara savrularak ağır yaralanırken, kamyonet şoförü ise kazayı hafif şekilde atlattı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Feci kaza cadde üzerinde bulunan bir iş yeri kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Güngören’de kamyonetin yayaya çarptığı feci kaza VİDEO

İŞ ARKADAŞLARI DAKİKALARCA UĞRAŞTI

Kaza sonrası Mehmet Ali Turan’ı yerde kanlar içinde gören iş arkadaşları Turan’ın bilincinin kapanmaması için dakikalarca uğraştı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır şekilde yaralanan Turan’ı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Kamyonet sürücüsü de tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

“DİLİ BOĞAZINA KAÇMIŞTI”

Olayın ardından yaralının yardımına koşan Volkan Akova adlı mahalleli, “Olay mahalli 18:00-18:30 sıralarıydı sanırım. Yağmurlu hava vardı. Çatıda çalışıyorduk. Çok büyük bir ses geldi. Tabii biz olay anında hemen çıktık. Arabanın herhalde arka tarafı kaymış. Duran arabaya vurdu. Hemen akabinde de arkadaş işten çıkıyordu sanırım, arabanın arasında kaldı. Ağır yaralıydı. Hemen ilk müdahaleyi yaptık biz. Klimacı arkadaşlar vardı. Dili boğazına kaçmıştı. Kaşıkla dilini çıkartmaya çalıştık. 10-15 dakika mücadele ettik. Ambulansı çağırdık. Esnaf arkadaşlarla ambulansa kaldırdık. Yetiştirdik ama ağır yaralıydı.” diye konuştu.

Hastanede tedavisi devam eden Mehmet Ali Turan’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.