Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamındaki binanın çökme anı Kentsel dönüşüm kapsamına girerek yıkılmayan binanın öğlen saatlerinde kendi kendine yıkıldığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

DHA

İstanbul'un Güngören ilçesinde öğlen saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı.

Kentsel dönüşüm kararı alınan bir bina bina sakinlerinin uyuşmaması üzerine yıkılamadı.

Öğle saatlerinde ise kentsel dönüşüm kapsamındaki bina nedeni bilinmeyen bir şekilde kendiliğiyle çöktü.

Yaşanan yıkımda bir kişi sıkıştı.

Binanın enkazı altında kalan araçlardan birinin içinde bulunan Emre Öztürk yaralı olarak kurtarıldı.

Öte yandan 5 araç ise kısmı olarak enkaz altında kaldı.

O anlar kaydedildi

Binanın araçların üzerine çökme anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ekipler çalışmalarına devam etti

İtfaiye ekipleri binanın enkazında herhangi bir kişinin olma ihtimaline karşı arama çalışması yaparken polis ekipleri de çevrede önlem aldı.

Görüntüde bina çökerken, yan apartmanda oturanların telaşla dışarı çıktığı görülüyor. Yolda bulunan vatandaşın da kaçtığı görülüyor.