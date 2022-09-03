Güngören’de, kız arkadaşını yumruklayan şahıs gözaltına alındı

Kız arkadaşı R.K.’nin sokak ortasında kafasına yumruklar atan E.D. isimli şahıs, şikayet üzerine yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul’un Güngören ilçesine bağlı Gençosman Mahallesi'nde, geçtiğimiz çarşamba, 17 yaşındaki R.K., bir süredir arkadaşlık ettiği E.D. tarafından sokak ortasında darbedildi.

Elinde bıçakla R.K.’nin evine gelen E.D., sokakta yaşanan tartışma sırasında kız arkadaşının kafasına yumrukla vurmaya başladı.

Sesler üzerine sokağa bakan mahalleli, E.D.'nin R.K.'ye şiddet uyguladığını görünce polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

“Her zamanki tartışmalarımız” dedi, şikayet etmedi

DHA’nın haberine göre; R.K. gelen ekiplere, “E.D., benim erkek arkadaşım. Bana herhangi bir şiddet uygulamadı. Kendisinden şikayetçi değilim. Her zamanki tartışmalarımız.” diyerek şikayetçi olmadığını belirtti.

Bunun üzerine polis ekipleri olay yerinden ayrıldı. Sosyal medya fikrini değiştirdi Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine R.K., kararını değiştirdi ve polise giderek E.D.'den şikayetçi oldu. Polis E.D.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

“Ona zarar vermek istememiştim”

E.D., emniyette verdiği ifadede “R.K. benim kız arkadaşım. Kıskançlık yüzünden tartıştık. Alkolün etkisiyle de kapısına gittim ve bu olay yaşandı. Ona zarar vermek istememiştim.” dedi.

E.D.'ye uzaklaştırma kararı verildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.