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    Güngören'de madde bağımlısı adam mahalleliyi bıktırdı

    Yaşadığı evin camlarını kırıp, mahalleliye bıçakla saldıran madde bağımlısı Özkan Ö., çevredekilere korku saçıyor.
    • 21.04.2022 - 16:11
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 16:49
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    Güngören'de madde bağımlısı adam mahalleliyi bıktırdı

    İstanbul'un Güngören ilçesine bağlı Güven Mahallesi'nde yaşayan ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen 41 yaşındaki Özkan Ö., mahallelinin kabusu oldu.

    Bıçaklı saldırı, eve zarar verme

    Özkan Ö. geçtiğimiz günlerde mahalle sakinlerinden birine döner bıçağıyla saldırdı; ardından ise ailesinin yaşadığı evin camını kırdı.

    Gözaltına alınıp serbest bırakıldı

    Olayların ardından gözaltına alınan şahıs ifadesinin ardından serbest kaldı. Özkan Ö.'nün sebep olduğu olaylar ise kameralar tarafından görünütlendi.

    Güngören'de madde bağımlısı adam mahalleliyi bıktırdı ViDEO

    Mahalleli isyan etti: Herkese saldırıyor

    Mahalle sakini Muhammed Atak, "İki gün önce buraya geldi. Üstüne mazot dökmüş, kendini yakacaktı. Bir kişiden çakmak istedi vermeyince ona saldırdı. Oğlu geldi aile evine götürdü. Psikopat biri herkese saldırıyor. Döner bıçağıyla saldırdı. Aile evinin camını kırdı. Gözaltına alındı ama serbest bırakıldı." dedi.

    Güngören de madde bağımlısı adam mahalleliyi bıktırdı #1

    Güngören de madde bağımlısı adam mahalleliyi bıktırdı #2

    Güngören de madde bağımlısı adam mahalleliyi bıktırdı #3


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