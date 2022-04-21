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- Güngören'de madde bağımlısı adam mahalleliyi bıktırdı
Güngören'de madde bağımlısı adam mahalleliyi bıktırdı
- 21.04.2022 - 16:11
- Güncelleme : 21.04.2022 - 16:49
İstanbul'un Güngören ilçesine bağlı Güven Mahallesi'nde yaşayan ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen 41 yaşındaki Özkan Ö., mahallelinin kabusu oldu.
Bıçaklı saldırı, eve zarar verme
Özkan Ö. geçtiğimiz günlerde mahalle sakinlerinden birine döner bıçağıyla saldırdı; ardından ise ailesinin yaşadığı evin camını kırdı.
Gözaltına alınıp serbest bırakıldı
Olayların ardından gözaltına alınan şahıs ifadesinin ardından serbest kaldı. Özkan Ö.'nün sebep olduğu olaylar ise kameralar tarafından görünütlendi.
Güngören'de madde bağımlısı adam mahalleliyi bıktırdı ViDEO
Mahalleli isyan etti: Herkese saldırıyor
Mahalle sakini Muhammed Atak, "İki gün önce buraya geldi. Üstüne mazot dökmüş, kendini yakacaktı. Bir kişiden çakmak istedi vermeyince ona saldırdı. Oğlu geldi aile evine götürdü. Psikopat biri herkese saldırıyor. Döner bıçağıyla saldırdı. Aile evinin camını kırdı. Gözaltına alındı ama serbest bırakıldı." dedi.