Güngören’de markette yakalanan hırsız: Benim raporum var

Güngören’de markette yakalanan hırsız: Benim raporum var

Girdikleri markette hırsızlık yaparken yakalanan kadınlardan biri, raporu olduğunu ileri sürüp olay çıkardı. Yaşanan anlar, müşteriler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İstanbul’un Güngören ilçesine bağlı Posta Caddesi'nde bulunan bir zincir markete 12 Kasım akşam saatlerinde gelen 2 kadın, ellerine aldıkları ürünleri çantalarına ve yanlarındaki poşetlere doldurmaya başlayınca market çalışanları tarafından fark edildi.

Kaçmaya çalışırken market kapısına sıkışan bir kadın, çığlık atmaya başladı. Sıkışan kadın kurtulup kaçmayı başarırken, diğer kadın market çalışanları tarafından içeride tutuldu. Durum, polis ekiplerine haber verildi.

“Benim ekmeğim kusura bakma”

DHA’nın haberine göre; yakalanan kadın çalışanlara bağırarak, “Çalıyorum. Benim ekmeğim kusura bakma. Benim raporum var, ne yapabilirler bana? Polis beni almıyor. Alıp götürse bırakacak." dedi.

Aynı anlarda telefonda biriyle de konuşan kadın şüphelinin, karnını göstererek, "Ben buradaki insanları öldüreceğim, kendimi de öldürteceğim. Ben neler yapacağım, görsünler. İnşallah bu bebek ölür." dediği duyuldu.

Olay anları kamerada

Hırsızlık şüphelisi gözaltına alınırken, marketteki o anlar müşteriler tarafından saniye saniye kaydedildi.

Güngören’de markette yakalanan hırsız: Benim raporum var ViDEO