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Güngören'de milyonluk hırsızlık
- DHA
- 02.02.2022 - 09:21
- Güncelleme : 02.02.2022 - 09:55
İstanbul’un Güngören ilçesi Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi’nde tekstil işiyle uğraşan E.I. 26 Ocak 2022 tarihinde polise başvurarak iş yerinde bulunan kasanın açılarak içinde bulunan paraların çalındığı söyledi.
İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, çelik kasanın matkap kullanılarak açıldığını ve içinde bulunan 52 bin dolar, 155 bin euro, ile 105 bin liranın çalındığını tespit etti.
SİYAH SIRT ÇANTASI DİKKAT ÇEKTİ
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada hırsızların olay öncesinde ve sonrasında güvenlik kameralarınca görüntülendiğini tespit etti.
Görüntülerde şüphelilerden birinin siyah bir sırt çantası taşıdığı görüldü.
Polis bu görüntüleri değerlendirerek kısa sürede şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
Güngören'de milyonluk hırsızlık VİDEO
FATİH’TE YAKALANDILAR
Polis ekipleri 29 Ocak 2022 tarihinde Fatih'te bir eve yaptıkları baskında olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen Moldova uyruklu Ivan B. ile Ukrayna uyruklu Maksym N.'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin saklandıkları evde yapılan aramada 9 bin 100 dolar, 25 bin 200 euro ile bir adet tabanca çok sayıda mermi ele geçirildi.
SİNYAL KESİCİ CİHAZ BULUNDU
Ayrıca evde kapı açmaya yarayan çok sayıda malzeme ile otomatik kepenk sistemlerini etkisiz hale getirdiği belirlenen sinyal kesici bir cihaz bulundu.
Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Daha önce Türkiye'de 6 kez gözaltına alınan İvan B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Maksym N. ise ev hapsi cezası aldı.