Bir tekstil firmasının kasasında bulunan yaklaşık 3 milyon 500 bin lira değerinde döviz ve Türk parasını çalan iki hırsız polis tarafından yakalandı.

İstanbul’un Güngören ilçesi Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi’nde tekstil işiyle uğraşan E.I. 26 Ocak 2022 tarihinde polise başvurarak iş yerinde bulunan kasanın açılarak içinde bulunan paraların çalındığı söyledi.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, çelik kasanın matkap kullanılarak açıldığını ve içinde bulunan 52 bin dolar, 155 bin euro, ile 105 bin liranın çalındığını tespit etti.

SİYAH SIRT ÇANTASI DİKKAT ÇEKTİ

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada hırsızların olay öncesinde ve sonrasında güvenlik kameralarınca görüntülendiğini tespit etti.

Görüntülerde şüphelilerden birinin siyah bir sırt çantası taşıdığı görüldü.

Polis bu görüntüleri değerlendirerek kısa sürede şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Güngören'de milyonluk hırsızlık VİDEO



FATİH’TE YAKALANDILAR

Polis ekipleri 29 Ocak 2022 tarihinde Fatih'te bir eve yaptıkları baskında olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen Moldova uyruklu Ivan B. ile Ukrayna uyruklu Maksym N.'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin saklandıkları evde yapılan aramada 9 bin 100 dolar, 25 bin 200 euro ile bir adet tabanca çok sayıda mermi ele geçirildi.

SİNYAL KESİCİ CİHAZ BULUNDU

Ayrıca evde kapı açmaya yarayan çok sayıda malzeme ile otomatik kepenk sistemlerini etkisiz hale getirdiği belirlenen sinyal kesici bir cihaz bulundu.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Daha önce Türkiye'de 6 kez gözaltına alınan İvan B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Maksym N. ise ev hapsi cezası aldı.