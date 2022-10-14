Güngören'de minibüsten yolcular sarktı

Merter'de dolu minibüse yolcu almaya devam eden minibüs şoförü, kapı açık gidince iki yolcu kapıdan sarkarak yolculuk yaptı.

İstanbul'un Güngören ilçesinde sabah saatlerinde iki şahsın tehlikeli yolculuğu yürekleri ağızlara getirdi.

Merter'de bir minibüs şoförü aracına, tıka basa yolcu bindirerek kapısı açık şekilde yoluna devam etti.

İki yolcu sarkarak yolculuk yaptı

Kimlikleri bilinmeyen iki yolcu minibüsün kapısından sarkarak yolculuk yaptı, yolculardan biri minibüsten düşmemek için çaba gösterdi.

Umursamaz tavırlarıyla dikkat çeken yolculardan birinin elinde taşığı büyük poşetin zaman zaman yolda süründüğü gözlendi.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

DHA'nın haberine göre, minibüs şoförünün ve yolcuların hayatlarını ve trafiği tehlikeye atan akıldışı görüntüsü, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.