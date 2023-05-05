Güngören'de motosikleti çalamayınca, izlerini silmek için çabaladı Güngören'de park halindeki motosikleti çalmaya uğraşan bir şahıs, başarılı olamadı. Dakikalarca uğraşan ve başarılı olamayan zanlı, kaçmadan önce parmak izlerini silmeyi de ihmal etmedi.

İstanbul Güngören'de ilginç bir hırsızlık vakası meydana geldi. Haznedar Mahallesi'nde gece saatlerinde gelen ve ismi öğrenilemeyen bir şahıs, park halindeki motosikleti çalmaya çalıştı. Önce motosikleti inceleyen kişi, motosikletin kilitli direksiyonunu kırmak için uzun süre uğraştı. Başarılı olamayan şahıs, bu defa da motosikleti yerinden hareket ettirmeye çalıştı. Başarılı olamadı, izlerini silmeye çalıştı Ayağıyla direksiyona yüklenen şüpheli, motosikleti yere düşürdü. Motosikletin kilitli direksiyonunu yerde de açmak için dakikalarca uğraşan hırsızlık zanlısı başarılı olamayınca, motosikleti park edilen yere bıraktı. Parmak izi bırakmamak için direksiyondaki izleri temizleyen şüpheli, hiçbir şey olmamış gibi uzaklaştı. Şüphelinin motosikleti çalmaya çalıştığı ve parmak izlerini sildiği anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.