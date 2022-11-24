Petrol
85.38
-0.04%
Euro
19.3831
0.08%
Dolar
18.6304
0.05%
Altın
1.059
0.88%
Borsa
4889
0.72%
Bitcoin
314.318
-0.31%
BTXN Coin
6.01
1.17%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Hafif yağmur 13 C

    Güngören'de nacakla eski kız arkadaşını tehdit etti

    Evlenemedikleri eski kız arkadaşının peşini bırakmayan adam, uzaklaştırma kararına rağmen defalarca eski kız arkadaşını tehdit edinca gözaltına alındı.
    • 24.11.2022 - 11:07
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 12:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Güngören'de nacakla eski kız arkadaşını tehdit etti

    İstanbul'un Güngören ilçesinde bir şahıs eski kız arkadaşının korkulu rüyası olarak dehşet saçıyor.

    Annesiyle yaşayan Gönül D. 5 yıl önce Haşim K. ile tanıştı.

    Birlikteliklerini evlilikle devam ettirmek istediklerinde ailesini de yanına alan Haşim K., Gönül D.'nin evine kız istemeye geldi.

    Kız isteme sırasında ailenin konuşmalarını beğenmeyen anne Asiye D. kızını vermeyeceğini bildirdi.

    Uzaklaştırma kararı verildi

    Bunu kabullenmeyen Haşim K. eski kız arkadaşı ve aileyi sürekli rahatsız etmeye başladı.

    Defalarca kapıya dayanıp camları kırdığı, pencere korkuluk demirlerini kesip, zorla içeriye girdiği ileri sürülen Haşim K. için şikayet üzerine uzaklaştırma kararı verildi.

    Güngören'de eski kız arkadaşının kabusu oldu VİDEO

    Nacakla tehdit etti

    Karara rağmen durmayan Haşim K., geçen pazar günü nacakla pencereye gelip, tehditler savurdu.

    O anlar kayıt altına alındı

    O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    "Anlattıklarından biraz midem bulandı ben de geri çekildim"

    Yaşadıklarını anlatan anne Asiye Dinçer, "Bu kişi yaklaşık 5 sene önce kızımla bir arkadaşlığı oldu. Evlenmeyi düşünüyorlardı. Çocuğun ailesi istemeye geldi. Anlattıklarından biraz midem bulandı ben de geri çekildim 'Kızımı size vermiyorum' dedim. Bu şahıs kızımın peşini bırakmıyor, kızımı her seferinde tehdit ediyor, 'Gelmesen anneni öldürürüm, kardeşini kaçırırım, kardeşini yok ederim' diyor. Benim camları kırdı annesi taktırdı.

    Güngören de nacakla eski kız arkadaşını tehdit etti #1

    Güngören de nacakla eski kız arkadaşını tehdit etti #2

    "Komşum olmasa o gün belki benim, belki kızımın cenazesi çıkacaktı"

    Yine geçen pazar akşamı camı kırdı. Kızımı alıp götürüyor bırakmıyor. Kızım, 'Sen adam olmuyorsun, çalışmıyorsun, etmiyorsun' diyor ama lakin halen kızımın peşinde. Acaba bu akşam gelecek mi? Acaba kızıma zarar verecek mi? diye düşünmekten bıktık. Camı kırıyor, demiri kırdı, çekiyor evime giriyor. Camdan giriyor, kapıdan çıkıyor. Biz polisi arayana kadar kaçıyor. Biz burada her gün olay yaşıyoruz. Polis bunla baş edemiyor. Biz baş edemiyoruz ki, polis etsin.

    Ya o bizden birini alacak ya da ben onun canını almak zorundayım. Hiç kimsemiz yok, biz ortada kaldık. Orakla camdan elini içeri sallıyor. Gönül'e 'çık' diyor, Gönül 'gelmiyorum istemiyorum, git nefret ediyorum senden' dediği halde, bizim evimize kesici aletle saldırıyor. Komşum olmasa o gün belki benim, belki kızımın cenazesi çıkacaktı." dedi.

    Saldırgan adliyeye sevk edildi

    DHA'nın haberine göre, gözaltına alınan Haşim K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Güngören de nacakla eski kız arkadaşını tehdit etti #3

    Güngören de nacakla eski kız arkadaşını tehdit etti #4

    Güngören de nacakla eski kız arkadaşını tehdit etti #5

    Güngören de nacakla eski kız arkadaşını tehdit etti #6


    Öğretmenler Günü mesajları 2022! En güzel, anlamlı ve resimli 24 Kasım Öğretmenler Günü sözleri ve mesajları
    Gündem

    Öğretmenler Günü mesajları 2022! En güzel, anlamlı ve resimli 24 Kasım Öğretmenler Günü sözleri ve mesajları

    Para kazanmanın robotik sistemini açıklıyor!
    Advertorial

    Para kazanmanın robotik sistemini açıklıyor!

    Doç. Dr. Doğan Kalafat: Daha büyük bir deprem olma olasılığı düşük
    Gündem

    Doç. Dr. Doğan Kalafat: Daha büyük bir deprem olma olasılığı düşük

    Görüş Bildir