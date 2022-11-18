Okey masasında husumet yaşayan ikili arasında husumet başladı. İkili arasında devam eden tartışmalar sonrasında şüpheli şahıs arkadaşının aracını ateşe verdi.

İstanbul'un Güngören ilçesinde dün gece saatlerinde Sait Akbarov bir süre önce okey oynadığı arkadaşlarından biriyle tartıştı.

İkili arasında oyun sonrasında yaşanan tartışma ardından sürtüşmeler yaşandı.

Akbarov'un tartıştığı kişi, gece saatlerinde evinin önüne gelerek otomobilinin camını kırmak istedi.

Defalarca cama vuran şüpheli, elindeki yanıcı madde ile otomobili ateşe verip kaçtı.

Araç kullanılamaz hale geldi

Otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken kullanılmaz hale geldi.

Telefonla tehditler aldığını söyleyen Akbarov, otomobilini yakacak kadar bir sorun yaşamadığını söyledi.

O anlar kayıt altına alındı

Bir diğer yandan otomobilin kundaklama anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Güngören'de okey masasında tartıştığı kişinin arabasını kundakladı VİDEO







"Okey masasında oyun sırasında bir sürtüşme oldu"



Otomobili kundaklanan Sait Akbarov "Gece 04.00 sıralarında yengem aradı 'arabanı yakmışlar' diye. İndim aşağı araç kül olmuş. Kamera kayıtlarına baktım, bir kişi geliyor lastiklere bir şey sıkıyor ateşe veriyor. Şu anda polis araştırıyor. Ben dişimden tırnağımdan kesip bu aracı aldım. İsim vermek istemiyorum, kim olduğu yakında ortaya çıkar.

Aramızda ufak bir tartışma yaşandı buna husumet denilmez ufak bir sürtüşme yaşandı. Oyun masasında bir sürtüşme yaşandı o kadar. Okey masasında oyun sırasında bir sürtüşme oldu. Birkaç kez telefonda beni tehdit etti. Ben aldırış etmedim. Şikayetçiyim davacıyım sonuna kadar gideceğim. Aracım şu anda kullanılmaz halde." dedi.

Şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor

DHA'nın haberine göre, otomobili yakan kişiden şikayetçi olmasının ardından polis ekipleri olayı gerçekleştiren ve kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

















