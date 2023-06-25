Güngören’de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü

İHA
İstanbul'un Güngören ilçesi Sanayi Mahallesi’nde motosikletli iki şahıs, aralarında husumet bulunan Zülküf S.’ye sokak ortasında silahlı saldırıda bulundu.
Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise ilk müdahalesini yaptığı Zülküf S.’yi hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri çalışma başlattı
Ekipler olay yerinde yapılan incelemelerin ardından saldırıyı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Kurtarılamadı
Ağır yaralanan şahıs hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.