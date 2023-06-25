Güngören’de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü Güngören ilçesinde sokakta yürüyen bir kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis ekipleri katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

İHA

İstanbul'un Güngören ilçesi Sanayi Mahallesi’nde motosikletli iki şahıs, aralarında husumet bulunan Zülküf S.’ye sokak ortasında silahlı saldırıda bulundu.

Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise ilk müdahalesini yaptığı Zülküf S.’yi hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri çalışma başlattı

Ekipler olay yerinde yapılan incelemelerin ardından saldırıyı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Kurtarılamadı

Ağır yaralanan şahıs hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.