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- Güngören'de sokak ortasındaki kavga kamerada
Güngören'de sokak ortasındaki kavga kamerada
2 kişi arasında başlayan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anları, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
- 04.12.2022 - 11:08
- Güncelleme : 04.12.2022 - 11:12
İstanbul’un Güngören ilçesine bağlı Mareşal Çakmak Mahallesi'nde, 5 Kasım akşamı öncesinde telefonda tartışma yaşayan şahıslar sokak ortasında kavga etmeye başladı.
Taraflardan biri, karşı tarafa tekme atınca olay büyüdü.
1 kişi bıçaklandı
DHA’nın haberine göre; iş yerindeki diğer kişilerin de karıştığı kavgada bir kişi bıçaklandı.
Güngören'de sokak ortasındaki kavga kamerada
Olay anları kamerada
Camların kırıldığı, tekme ve yumrukların atıldığı kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Birbilerinden şikayetçi olmadılar
Kavgaya karışan kişilerin birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.