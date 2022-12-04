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    Güngören'de sokak ortasındaki kavga kamerada

    2 kişi arasında başlayan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anları, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
    • 04.12.2022 - 11:08
    • Güncelleme : 04.12.2022 - 11:12
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    Güngören'de sokak ortasındaki kavga kamerada

    İstanbul’un Güngören ilçesine bağlı Mareşal Çakmak Mahallesi'nde, 5 Kasım akşamı öncesinde telefonda tartışma yaşayan şahıslar sokak ortasında kavga etmeye başladı.

    Taraflardan biri, karşı tarafa tekme atınca olay büyüdü.

    1 kişi bıçaklandı

    DHA’nın haberine göre; iş yerindeki diğer kişilerin de karıştığı kavgada bir kişi bıçaklandı.

    Güngören'de sokak ortasındaki kavga kamerada 

    Olay anları kamerada

    Camların kırıldığı, tekme ve yumrukların atıldığı kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Birbilerinden şikayetçi olmadılar

    Kavgaya karışan kişilerin birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

    Güngören de sokak ortasındaki kavga kamerada #1

    Güngören de sokak ortasındaki kavga kamerada #2

    Güngören de sokak ortasındaki kavga kamerada #3

    Güngören de sokak ortasındaki kavga kamerada #4


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