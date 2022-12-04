2 kişi arasında başlayan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anları, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İstanbul’un Güngören ilçesine bağlı Mareşal Çakmak Mahallesi'nde, 5 Kasım akşamı öncesinde telefonda tartışma yaşayan şahıslar sokak ortasında kavga etmeye başladı.

Taraflardan biri, karşı tarafa tekme atınca olay büyüdü.

1 kişi bıçaklandı

DHA’nın haberine göre; iş yerindeki diğer kişilerin de karıştığı kavgada bir kişi bıçaklandı.

Güngören'de sokak ortasındaki kavga kamerada



Olay anları kamerada

Camların kırıldığı, tekme ve yumrukların atıldığı kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Birbilerinden şikayetçi olmadılar

Kavgaya karışan kişilerin birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.