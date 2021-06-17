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- Güngören'de sopalı yol verme kavgası
Güngören'de sopalı yol verme kavgası
Trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüşünce 2 kişi, sopalar ve yumruklarla karşılarındaki kişileri darbetti.
- DHA
- 17.06.2021 - 13:16
- Güncelleme : 17.06.2021 - 13:22
İstanbul Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde dün Bakırköy yönüne giden hafif ticari araç sürücüsü ile aynı istikamette seyir halinde olan otomobil sürücüsü arasından yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilden inen 2 kişi, hafif ticari aracın sürücüsüne yumruk attı.
SOPAYLA SALDIRDILAR
Ardından da ikili, ellerine aldıkları sopalarla sürücüye saldırdı.
HASTANEYE GİTTİ
Diğer araç sürücüleri tarafından sonlandırılan kavgada başından yaralanan hafif ticari araç sürücüsü, hastaneye gitti.
Güngören'de sopalı yol verme kavgası VİDEO
SALDIRI KAMERADA
Sopalı saldırı anları, bir cep telefonu tarafından kaydedildi. Çekilen görüntülerde, 2 kişinin sopalı darp anları yer aldı.