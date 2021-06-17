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    Güngören'de sopalı yol verme kavgası

    Trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüşünce 2 kişi, sopalar ve yumruklarla karşılarındaki kişileri darbetti.
    • DHA
    • 17.06.2021 - 13:16
    • Güncelleme : 17.06.2021 - 13:22
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    Güngören'de sopalı yol verme kavgası

    İstanbul Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde dün Bakırköy yönüne giden hafif ticari araç sürücüsü ile aynı istikamette seyir halinde olan otomobil sürücüsü arasından yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilden inen 2 kişi, hafif ticari aracın sürücüsüne yumruk attı.

    SOPAYLA SALDIRDILAR

    Ardından da ikili, ellerine aldıkları sopalarla sürücüye saldırdı.

    HASTANEYE GİTTİ

    Diğer araç sürücüleri tarafından sonlandırılan kavgada başından yaralanan hafif ticari araç sürücüsü, hastaneye gitti.

    Güngören'de sopalı yol verme kavgası VİDEO

    SALDIRI KAMERADA

    Sopalı saldırı anları, bir cep telefonu tarafından kaydedildi. Çekilen görüntülerde, 2 kişinin sopalı darp anları yer aldı.

    Güngören de sopalı yol verme kavgası #1

    Güngören de sopalı yol verme kavgası #2

    Güngören de sopalı yol verme kavgası #3

    Güngören de sopalı yol verme kavgası #4

    Güngören de sopalı yol verme kavgası #5

    Güngören de sopalı yol verme kavgası #6

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