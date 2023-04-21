Güngören'de takla atan aracın altında kaldı Güngören'de kaza yapan araçlardan birinin altında kalan kişinin ölümden döndüğü anlar kameralara yansıdı.

DHA

İstanbul'un Güngören ilçesi Sanayi Mahallesi Millet caddesi üzerindeki Gür Sokak'ta meydana gelen olayda, kavşağa hızlı giren kapalı kasa minibüs ile cip çarpıştı.

Savrulan minibüs defalarca takla attı.

Bu sırada yol kenarında yürüyen bir kişi takla atarak üzerine gelen aracın altında kaldı. Yaya şans eseri hafif sıyrıklarla ölümden kurtulurken, minibüs sürücüsü ise kendi imkânlarıyla aracından çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayati tehlikeleri yok

Tedbir amaçlı ambulans ile hastaneye kaldırılan iki kişinin hayatı tehlikesi olmadığı öğrenildi. O anlar güvenlik kamerası ile saniye saniye görüntülendi.