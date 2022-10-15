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    Güngören'de tartıştığı kişiyi döner bıçağıyla tehdit etti

    İki şahıs arasında çıkan tartışmada döner bıçağıyla gelen şahıs karşı tarafı öldürmekle tehdit etti.
    • 15.10.2022 - 11:18
    • Güncelleme : 15.10.2022 - 17:36
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    Güngören'de tartıştığı kişiyi döner bıçağıyla tehdit etti

    İstanbul'un Güngören ilçesinde 13 Ekim perşembe günü akşam saatlerinde bir iş yerinde iki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Çıkan tartışma sonrası bir kişi iş yerinden çıkıp uzaklaştı. İş yerine elinde döner bıçağıyla tekrar gelen kişi, bağırıp küfretti.

    Çevredekiler öfkeli kişiyi sakinleştirmeye çalıştı.

    "Seni öldüreceğim çocuk"

    Elinde bıçakla tartıştığı kişiye, "Seni öldüreceğim çocuk" dediği duyuldu. İhbar üzerine sokağa gelen polis ekiplerini gören bıçaklı kişi sakinleşti.

    Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

    O anlar kayıt altına alındı

    DHA'nın haberine göre, yaşananlar bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Güngören'de döner bıçağıyla 'seni doğrayacağım' tehdidi VİDEO

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