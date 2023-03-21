Güngören'de ters yönden giden skuter sürücüsüne otomobil çarptı: Sürücü kaçtı Cadde üzerinde kural ihlali yaparak skuter kullanan genç çocuk, karşısından gelen aracın çarpması sonucu takla atarak yere düştü. Sürücü durmayarak kaçarken, yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Skuter sürücüleri sık sık kazaya karışıyor.

Tehlikeli ve dikkatsiz kullanımlarla hem kendi hayatlarını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan skuter kullanıcıları için kaza kaçınılmaz oluyor.

Bu kez olayın adresi İstanbul.

Güngören ilçesinde öğle saatlerinde skuterla ters yönden ilerleyen Metin Aydın'a, karşısına çıkan otomobil çarptı.

Savrularak havada takla atan Aydın, yere düşerek kafasını asfalta çarptı.

Otomobil sürücüsü ise durmayarak, aracıyla uzaklaştı.

Hayati tehlikesi yok

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan genç çocuğun hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Kazaya ilişkin çalışma başlatan polis, kaçan sürücüyü tespit etmeye çalışıyor.

"Tersten gidiyormuş"

Kazanın yaşandığı çevrede esnaf olan İsmail Berlin, "Biz çalışıyorduk 'pat' diye ses duyduk, döndüm baktım kırmızı bir kamyon gördüm. Ben zannettim kikamyon vurdu. Ağabey tersten gidiyormuş skuterliye beyaz bir arabanın çarptığını gördük." şeklinde konuştu.

Sürücünün kaçışı kamerada

Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, skuterla ters yönden ilerleyen Aydın'a otomobilin çarptığı, savrulup takla attıktan sonra yere düştüğü yer alıyor.

Sürücünün de durmayarak aracıyla kaçtığı kameraya yansıyor.