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    Güngören'de yüzük hırsızlığı

    Kendisini kuyumcu olarak tanıtan kişi, 77 yaşındaki adamın 54 yıllık nikah yüzüğünü alıp kayıplara karıştı.
    • İHA
    • 09.11.2021 - 10:49
    • Güncelleme : 09.11.2021 - 11:45
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    Güngören'de yüzük hırsızlığı

    İstanbul Güngören'de kuyumcu kılığındaki bir dolandırıcı, 77 yaşındaki Cemal Yıldız'ın masasına oturarak sahte para ve sözde altın bulunan içi boş kutuları masanın üstüne koydu.

    54 YILLIK YÜZÜĞÜ GÖZÜNE KESTİRDİ

    Şahıs, kuyumcu dükkanı olduğunu ve zengin olduğunu anlatarak ikna ettiği yaşlı adamın parmağındaki yaklaşık 2 bin tl değerindeki 54 yıllık nikah yüzüğüne göz dikti. Yüzüğü merak ettiğini ve bakmak istediğini bunun için çıkarmasını söyleyen şahsa güvenen yaşlı adam, yüzüğü parmağından çıkartıp dolandırıcıya verdi.

    Güngören de yüzük hırsızlığı #1

    ATÖLYEYE GÖTÜRECEĞİNİ SÖYLEYİP KANDIRDI

    Bunun üzerine yüzüğü atölyesine götürüp hemen geleceğini söyleyen dolandırıcı, boş kutuları masada bırakıp hızla bölgeden ayrıldı. Bir süre bekleyen yaşlı adam, yüzüğü alan sözde kuyumcunun geri dönmemesi üzerine dolandırıldığını anladı.

    POLİS HAREKETE GEÇTİ

    Mağdur adam, Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Olayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Güngören de yüzük hırsızlığı #2

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