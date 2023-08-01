Güngören'deki dükkan sahibi, hırsızı saçından sürükledi Alışveriş yapma bahanesiyle mağazaya giren kadın, çıkışta dükkan sahibine yakalandı. Öfkeli dükkan sahibi, hırsızlık şüphelisi kadını saçlarından tutarak çekiştirdi.

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İHA

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Güngören'de akılalmaz bir olay yaşandı.

Bir grup kadın, alışveriş yapma bahanesiyle toptan kıyafet satışı yapan bir dükkana girdi. Çalışanların boş anını yakalayan kadınlar, mağazadan kıyafet çaldı.

Saçından tuttu, çaldıklarını istedi

Durumu fark eden iş yeri sahibi, kadınları bir süre kovaladı. Kadınlardan birini yakalayan iş yeri sahibi, kadının saçından tutup çaldığı ürünleri istedi.

Kadınların ürünleri vermemesi üzerine iş yeri sahibi, kadının saçından tutup sürükledi ve kafasına vurdu. Ardından kadın, eteğini ve ayakkabılarını çıkararak çalmadığını kanıtlamak istedi.

Yakınları darbedilen kadını kurtarmak için çabalarken, kızgın olan iş yeri sahibi tekme atarak karşılık verdi.

Kıyafetleri teslim etti, kargaşa son buldu

Bazı kişilerin izlediği, bazı kişilerin ise engel olmaya çalıştığı olay, kadınların kıyafetleri teslim etmesi üzerine son buldu.

Kadın, ayakkabılarını ve eteğini bırakarak olay yerinden yakınları ile ayrıldı. O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntüledi.

Olayı anlatan esnaf Ömer Aldemir, "Biraz önce 8-9 tane kadın, aşağıdaki bir esnafın mallarını çalmışlar. Esnaf bunlardan haberdar oldu, geldi yakaladı kadınları burada. Kadınları saçlarından tuttu ama bir türlü mallarını geri alamadı. Ondan dolayı bir arbede çıktı, bağrışmalar, çağrışmalar. Üstlerini başlarını yırttılar. Adam ne yaptılarsa da bırakmadı. Ondan sonra bayanları saldılar. Bayanların ayakkabıları falan da burada kalmış." dedi.