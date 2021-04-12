Bir tekstil firmasından 40 bin lira değerindeki malı alarma rağmen sakince çalan hırsızların rahat tavırları, mahalle sakini tarafından kaydedildi.

Dün sabah saatlerinde İstanbul Güngören'de üç kişi, Merkez Mahallesi Muallim Naci Sokak'ta bulunan mağazanın önüne hafif ticari araç ile geldi.

Şüpheliler, levye ile iş yerinin kepenklerini açarak içeri girdi.

İş yerinin alarmı devreye girse de hırsızlar, hiçbir şey olmamış gibi çuvalları araca yükledi. Bunu gören bir mahalleli ise o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

Görüntülerde, üç kişinin çuvalları araca hızlı bir şekilde yüklediği görülüyor.

"ÇOK RAHAT BİR ŞEKİLDE ALIP GÖRÜYORLAR"

İş yeri sahibi Enes Direr, "Olay sabah, 07.00 gibi oluyor. Levye sokup kepengi açıyorlar. Alarm çalıyor, komşumuz cep telefonu görüntüsü çekiyor. Kapıdaki çuvalları hızlı bir şekilde alıp götürüyorlar. İki kişi var, bir kişi de kapıda çuvalları atıyor. Sabah çok rahat bir şekilde alıp götürüyorlar. Alarm sistemi çalışmasa herhalde bütün dükkanı boşaltacaklar. Biz bir emek gösteriyoruz, beş dakika her şeyi alıp götürüyor. Bu çok üzücü ve can sıkıcı bir durum. Hırsızlık olayları bu bölgede son günlerde çok arttı. Hazır çuvalları götürdükleri için 30-40 bin lira civarında zararım oldu." dedi.

Güngören'deki hırsızlar, çevredekileri ve alarmı umursamadı VİDEO











