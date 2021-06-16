Güngören'deki silahlı kavgada yaralanan kardeş öldü

Komşularının silahlı saldırısına uğramalarının ardından Ekrem Hazır'ın hayatını kaybettiği, kardeşi Salih Hazır'ın da yaralandığı olayda, ağır yaralı kardeş de hayatını kaybetti.

Dün akşam İstanbul Güngören'deki Haznedar Mahallesi’nde mobilyacılık yapan Salih ve Ekrem Hazır kardeşler ile komşuları Selahattin Turan arasında tartışma çıktı.

Turan'ın iş yerinden kardeşlerin iş yerine taş ve sıva dökülmesi nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada Turan, tabancayla 2 kardeşe kurşun yağdırdı. Ekrem Hazır (54) olay yerinde hayatını kaybederken, kardeşi Salih Hazır ağır yaralandı.

POLİS EVİNDE YAKALADI

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, Selahattin Turan'ı evinde yakalayarak, gözaltına aldı.

İlk ifadesinde suçunu itiraf eden Turan, tavandan dökülen taşlar nedeniyle tartışma yaşadıklarını, kendisine küfredildiğini, bunun üzerine silahını ateşlediğini söyledi. Güngören Asayiş Büro'da işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

KARDEŞ DE ÖLDÜ

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Salih Hazır da yapılan müdahalelere rağmen dün gece hayatını kaybetti. Ekrem Hazır'ın 2, kardeşi Salih Hazır'ın ise 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. İki kardeş yarın Güngören'de toprağa verilecek.





