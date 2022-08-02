Gurbetçiler geldi, Samsun esnafının yüzü güldü

Gurbetçilerin gelmesi Samsun Yabancılar Pazarı esnafına olumlu yansıdı.

Samsun'a gurbetçilerin gelmesiyle birlikte Yabancılar Pazarı esnafının yüzü güldü.

Birçok farklı ülkeden Samsun'a gelen gurbetçiler, Yabancılar Pazarı'na uğrayarak burada başta tekstil olmak üzere hediyelik eşya alışverişinde bulundu.

Fiyatların uygun olması ürünlere talebi daha da artırdı.

"2008'den bu yana en iyi işimizi yaptık"

Gurbetçilerin gelmesiyle beraber işlerde artış olduğunu dile getiren Samsun Yabancılar Pazarı Derneği Başkanı Alaadin Sayın, “Geçen sene pandemiden çıktıktan sonra 2008’den bu yana yaptığımız en iyi işimizi yapmıştık. Pandemiden çıkınca zaten insanlar evde bunalmıştı. O bunaltıyla alışverişe yöneldiler. İyi bir canlılık olmuştu. Geçen seneki gibi bu yılda işlerimiz güzel gidiyor. Gurbetçiler gelmeye başladı. İşlerimizde artış var. Yaklaşık 2 aydır işlerimizde bayağı bir yoğunluk var. Bayramda zaten 15 günlük tatilde mükemmele yakın iş yaptık. Gurbetçilerin gelmesiyle birlikte şu an işlerimiz iyi. İnşallah Bafra garajı da açılırsa işlerimizde bir tık daha ilerleme bekliyoruz.” diye konuştu.

Gubetçiler Samsun'u sevdi

İHA'nın aktardığına göre gurbetçiler de Samsun'daki pazarın diğer illerdeki pazarlardan daha ucuz olduğu için Samsun'da alışveriş yapmayı tercih ettiklerini söyledi.