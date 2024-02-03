Gürbulak'ta uyuşturucu operasyonu: 6 kilo metamfetamin yakalandı

Türkiye'de uyuşturucuya geçit verilmiyor.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 168 gram sıvı metamfetamine el konulduğu bildirildi.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yasaklı madde Gürbulak Gümrük Kapısı yolcu salonunda, gümrük ekiplerince yapılan yolcu analizleri ve kontroller sırasında ele geçirildi.
Önce İran uyruklu bir kişinin eşyaları arasında şeffaf yağ şişelerine doldurulmuş şüpheli sıvı tespit edildi.
Şüpheli maddeden numune alındı
Şüpheli maddeden numune alınarak yapılan analizde, sıvının "metamfetamin" cinsi uyuşturucu olduğu belirlendi.
Uyuşturucuya el konuldu
Operasyon sonucunda, 6 kilo 168 gram olduğu belirlenen uyuşturucuya el konuldu.
Konuya ilişkin soruşturma, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.
Şüpheli şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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