Gürbulak'ta uyuşturucu operasyonu: 6 kilo metamfetamin yakalandı Gümrük Mahafaza ekipleri Türkiye ile İran arasında bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda yapılan kontroller sırasında önemli miktarda uyuşturucu yakaladı.

AA

Türkiye'de uyuşturucuya geçit verilmiyor.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 168 gram sıvı metamfetamine el konulduğu bildirildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yasaklı madde Gürbulak Gümrük Kapısı yolcu salonunda, gümrük ekiplerince yapılan yolcu analizleri ve kontroller sırasında ele geçirildi.

Önce İran uyruklu bir kişinin eşyaları arasında şeffaf yağ şişelerine doldurulmuş şüpheli sıvı tespit edildi.

Şüpheli maddeden numune alındı

Şüpheli maddeden numune alınarak yapılan analizde, sıvının "metamfetamin" cinsi uyuşturucu olduğu belirlendi.

Uyuşturucuya el konuldu

Operasyon sonucunda, 6 kilo 168 gram olduğu belirlenen uyuşturucuya el konuldu.

Konuya ilişkin soruşturma, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

Şüpheli şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)