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    Gürcistan'da telefon mağazasında hırsızlık yaşandı

    Gelen son zamlardan sonra yurt dışından telefon almak isteyen vatandaşlar, Batum'daki telefonculara akın etti. Yoğunluğun yaşandığı bir mağaza, hırsızlık olayı ile gündem oldu.
    • 19.12.2022 - 12:43
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 12:54
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    Gürcistan'da telefon mağazasında hırsızlık yaşandı

    Dünyanın en çok tercih edilen markalarından biri olan Apple, yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

    Yüksek fiyatlarla satışa sunulan yeni modeller için telefonun alım maliyetini düşürmek isteyen vatandaşlar farklı yollara başvuruyor.

    Talep patlaması yaşanıyor

    Günübirlik Gürcistan'a geçerek uygun fiyatlı telefon almak isteyenler, talep patlamasına neden oluyor.

    Sık sık sosyal medyaya düşen görüntüler büyük yankı uyandırırken, paylaşılan son video büyük tepki çekti.

    Gürcistan da telefon mağazasında hırsızlık yaşandı #1

    Cep telefonu çaldı

    Batum şehrinde bir telefon mağazasında, yoğunluğun yaşandığı sırada bir hırsızlık olayı yaşandı.

    Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir Türk müşterinin iPhone 14 Pro Max telefon çaldığı görüldü.

    Gürcistan'da telefon mağazasında hırsızlık yaşandı VİDEO

    Bin dolar ödül konuldu

    İHA'nın aktarımına göre; olaya ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan mağaza, hırsızın kimlik ve iletişim bilgilerini veren kişiye bin dolar para ödülü vadetti.


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