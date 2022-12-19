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Gürcistan'da telefon mağazasında hırsızlık yaşandı

Gürcistan'da telefon mağazasında hırsızlık yaşandı

Gelen son zamlardan sonra yurt dışından telefon almak isteyen vatandaşlar, Batum'daki telefonculara akın etti. Yoğunluğun yaşandığı bir mağaza, hırsızlık olayı ile gündem oldu.