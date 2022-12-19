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- Gürcistan'da telefon mağazasında hırsızlık yaşandı
Gürcistan'da telefon mağazasında hırsızlık yaşandı
- 19.12.2022 - 12:43
- Güncelleme : 19.12.2022 - 12:54
Dünyanın en çok tercih edilen markalarından biri olan Apple, yoğun ilgi görmeye devam ediyor.
Yüksek fiyatlarla satışa sunulan yeni modeller için telefonun alım maliyetini düşürmek isteyen vatandaşlar farklı yollara başvuruyor.
Talep patlaması yaşanıyor
Günübirlik Gürcistan'a geçerek uygun fiyatlı telefon almak isteyenler, talep patlamasına neden oluyor.
Sık sık sosyal medyaya düşen görüntüler büyük yankı uyandırırken, paylaşılan son video büyük tepki çekti.
Cep telefonu çaldı
Batum şehrinde bir telefon mağazasında, yoğunluğun yaşandığı sırada bir hırsızlık olayı yaşandı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir Türk müşterinin iPhone 14 Pro Max telefon çaldığı görüldü.
Gürcistan'da telefon mağazasında hırsızlık yaşandı VİDEO
Bin dolar ödül konuldu
İHA'nın aktarımına göre; olaya ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan mağaza, hırsızın kimlik ve iletişim bilgilerini veren kişiye bin dolar para ödülü vadetti.