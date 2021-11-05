Hastaya ulaşmaya çalışan bir ambulansın, emniyet şeridini ihlal eden sürücüler nedeniyle yaşadığı zor anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Emniyet şeridini ihlal eden duyarsız sürücüler, ısrarla aynı hatayı yapmaya devam ediyor...

İstanbul'un Hadımköy - Esenyurt yolu üzerinde bir vakaya ulaşmaya çalışan ambulans emniyet şeridini kullanmak istedi.

İLERLEYEMEDİ

Ancak sağlık ekibi, emniyet şeridini ihlal eden araçlardan dolayı ilerlemekte zorluk çekti.

Yolun açılmasını bekleyen acil servis personelinin yaşadığı zor anlar böyle görüntülendi.

Hadımköy'de ambulansın emniyet şeridindeki imtihanı ViDEO