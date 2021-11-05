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    Hadımköy'de ambulansın emniyet şeridindeki imtihanı

    Hastaya ulaşmaya çalışan bir ambulansın, emniyet şeridini ihlal eden sürücüler nedeniyle yaşadığı zor anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 05.11.2021 - 11:29
    • Güncelleme : 05.11.2021 - 11:57
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    Hadımköy'de ambulansın emniyet şeridindeki imtihanı

    Emniyet şeridini ihlal eden duyarsız sürücüler, ısrarla aynı hatayı yapmaya devam ediyor...

    İstanbul'un Hadımköy - Esenyurt yolu üzerinde bir vakaya ulaşmaya çalışan ambulans emniyet şeridini kullanmak istedi.

    İLERLEYEMEDİ

    Ancak sağlık ekibi, emniyet şeridini ihlal eden araçlardan dolayı ilerlemekte zorluk çekti.

    Yolun açılmasını bekleyen acil servis personelinin yaşadığı zor anlar böyle görüntülendi.

    Hadımköy'de ambulansın emniyet şeridindeki imtihanı ViDEO

    Hadımköy de ambulansın emniyet şeridindeki imtihanı #1

    Hadımköy de ambulansın emniyet şeridindeki imtihanı #2

    Hadımköy de ambulansın emniyet şeridindeki imtihanı #3

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