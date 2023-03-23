Hadımköy'de döktüğü molozlar iş arkadaşını öldürdü Hadımköy'de temizlik işçisinin inşaatın 4. katından döktüğü molozlar, aşağıda çalışan başka bir işçinin canını aldı.

İHA

İstanbul'un Hadımköy ilçesinde meydana gelen olayda, 7 katlı bir inşaatın 4. katında temizlik yapan R.Ö isimli şahıs, el arabasına doldurduğu molozları inşaattan aşağıya dökmek istedi.

R.Ö’nün döktüğü molozlar, aşağıda çalışan iş arkadaşı Gültekin Işık’ın kafasına isabet etti.

Kafasına düşen beton ve moloz yığınları ile ağır yaralanan 45 yaşındaki Gültekin Işık’ın yardımına arkadaşları koştu.

Hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede Gültekin Işık'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay sonrası panikle kaçan R.Ö ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Çalışmaya devam ettiler

Olayla ilgili inceleme devam ederken inşaatta ise yaşanan olay sonrasında çalışmaların devam ettiği görüldü.