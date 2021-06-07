Kaza üzerine yan yatan otomobil, bariyer ile tır arasında kaldı. Sürücü, hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

TEM otoyolu Hadımköy mevkiinde, Edirne yönüne ilerleyen tır sürücüsü, önündeki aracı sollamak isterken yan şeritte olan otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisi ile otomobil bariyerlere çıkarak durabildi.

TIRLA BARİYER ARASINDA SIKIŞTI

Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bariyer ile tır arasında sıkışan otomobildeki sürücü hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılırken trafik yoğunluğu oluştu.

Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Hadımköy'de otomobil ile tır çarpıştı VİDEO