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    Hafriyat kamyonu otoyola devrildi

    Kuzey Marmara otoyolunda seyir halindeyken iki lastiği birden patlayan hafriyat yüklü kamyon devrildi.
    • DHA
    • 20.04.2021 - 17:47
    • Güncelleme : 20.04.2021 - 18:01
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    Hafriyat kamyonu otoyola devrildi

    Kuzey Marmara otoyolu Fenertepe mevkisi Kemerburgaz istikametinde meydana gelen olayda, İbrahim Toktay yönetimindeki hafriyat kamyonunun iki lastiği birden patladı.

    Bu nedenle kontrolden çıkan kamyon, bariyerlere çarparak devrildi. Sürücü, kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkabildi.

    YARALANAN OLMADI

    Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, devrilen kamyondaki hafriyat toprağı otoyola dağıldı.

    Kamyonun devrildiği sırada otoyoldan araç geçmemesi olası bir facianın önüne geçti.

    Hafriyat kamyonu otoyola devrildi VİDEO

    hafriyat kamyonu otoyola devrildi

    Kaza sonrası otoyola dökülen hafriyat toprağı nedeniyle bir süre trafik akışı tek şeritten sağlandı.

    Otoyola dökülen hafriyat toprağının temizlenmesinin ve devrilen kamyonun vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normal seyrine döndü.

    hafriyat kamyonu otoyola devrildi

    hafriyat kamyonu otoyola devrildi

    hafriyat kamyonu otoyola devrildi

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