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    Hafriyat kamyonuna çarpan aracın camından yola fırladı

    Arnavutköy'de hafriyat kamyonuna arkadan çarpan otomobilin içinde bulunan 3 kişiden biri olan Şükrü Talay, arka camdan yola fırlayarak yaralandı.
    • DHA
    • 04.04.2021 - 11:53
    • Güncelleme : 04.04.2021 - 12:19
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    Hafriyat kamyonuna çarpan aracın camından yola fırladı

    Arnavutköy-Sultangazi yolunda seyreden Emre Ceyhan yönetimindeki otomobil, Mesut Dindar yönetimindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, orta refüje çıkarak durabildi.

    CAMDAN FIRLADI

    Bu sırada çarpışmanın şiddeti ile otomobil içinde bulunan 3 kişiden biri olan Şükrü Talay, otomobilin arka camından yola fırlayarak yaralandı.

    Kazayı gören diğer araç sürücüleri, otomobilden yola fırlayan yaralının yardımına koştu.

    Hafriyat kamyonuna çarpan aracın camından yola fırladı #1

    Hafriyat kamyonuna çarpan aracın camından yola fırladı ViDEO

    HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

    Kafasından darbe alan ve yaralanan Şükrü Talay, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

    Otomobil sürücüsü Emre Ceyhan ve yanındaki diğer arkadaşı ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

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    "GÖZÜM BİR ANDA KARARDI"

    Otomobil sürücüsü Emre Ceyhan, "Gözüm bir anda karardı, sonra tekrar kendime geldim. Kamyonun sağ arkasına çarptım. Gerisini de hatırlamıyorum." dedi. Hafriyat kamyonuna çarpan aracın camından yola fırladı #3

    Hafriyat kamyonuna çarpan aracın camından yola fırladı #4

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    Hafriyat kamyonuna çarpan aracın camından yola fırladı #7

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