Haitili 301 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Göç İdaresi Başkanlığınca, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Haitili 301 düzensiz göçmen, özel uçakla ülkelerine gönderildi.

Ülke çapında düzensiz göçle mücadele aralıksız devam ediyor.

Son verilerle ilgili Göç İdaresi Başkanlığı bilgilendirme yaptı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile Göç İdaresi Başkanlığı paydaşlığında "Türkiye'deki Düzensiz Göçmenlerin Destekli Gönüllü Geri Dönüşü ve Yeniden Entegrasyonu" projesi yürütülüyor.

301 Haitili göçmen gönderildi

Türkiye'de düzensiz göçmen konumunda bulunan ve ülkede temsilciliği bulunmayan 301 Haitilinin, ülkelerine gönüllü geri dönüşlerinin sağlanması adına özel uçak seferi düzenlendi.

AA'nın haberine göre Haiti'ye yapılan bu uçuş, Başkanlık tarafından düzenlenen ilk okyanus aşırı özel uçak seferi olma özelliği taşıyor.