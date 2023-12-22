Hakkari kara teslim! 22 yerleşim yerine ulaşılamıyor... Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ekipler ise kapanan yolları açmaya çalışıyor.

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DHA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi, yoğun kar yağışı altında.

Kar yağışı kent genelinde de etkisini artırırken, 22 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

İlçe merkezinde 5 santimetreyi bulan kar kalınlığı ise yüksek kesimlerde 30 santimetreye kadar ulaştı.

Ekipler gece gündüz demeden çalışıyor

Kardan dolayı kent genelinde 9 köy ve 13 mezra olmak üzere 22 yerleşim yeri ile ulaşım sağlanamazken, belediye ekipleri ana arterlerde temizlik yaptı.

İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri de kapanan köy ve mezra yollarını açmak için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)