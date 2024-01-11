Hakkari kara teslim! Araçlar yolda mahsur kaldı... Yüksekova-Şemdinli kara yolunda yoğun tipiden dolayı çok sayıda araç mahsur kalırken, ekiplerin yol açma çalışmaları ise aralıksız devam ediyor.

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İHA

Meteorolojinin yaptığı uyarılardan sonra Hakkari'de kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Bölgede başlayan ve etkisini artıran kar yağışı, olumsuzlukları da beraberinde getirdi.

Yağış ilçeyi beyaza bürürken, Yüksekova-Şemdinli kara yolunda da sürücülerin mahsur kalmasına neden oldu.

Ekipler yolları açmak için seferber oldu

Kara yolunda seyir halinde olan çok sayıda araç yaşanan kar yaşı ve tipiden dolayı mahsur kaldı. Yaşanan olay üzerine Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri yolda çalışma başlattı.

Öte yandan, Yüksekova’da kar yağışı aralıklı devam ederken, yetkililer ise yaşanan yoğun sisten dolayı sürücülerin daha dikkatli olması için uyarıda bulundu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)