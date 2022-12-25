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    Hakkari polisinden takdir toplayan hareket

    Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin eğitim başta olmak üzere, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik desteği, vatandaşlardan takdir topladı.
    • 25.12.2022 - 14:47
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    Hakkari polisinden takdir toplayan hareket

    Toplum hayatının her alanında görev yapan Hakkari polisi, kendilerine iletilen sorunları sadece dinlemekle kalmayıp, üzerine titizlikle eğiliyor.

    İl Emniyet Müdürlüğünce, Çukurca ilçesi Şehit Bilal Soybilgiç Ortaokulu ve diğer ihtiyaç sahibi 50 öğrenciye bot ve mont başta olmak üzere giyim malzemesi dağıtıldı.

    Bunun yanında 7 aileye gıda yardımı yapan ekipler, ismini vermek istemeyen Ordulu hayırsever iş insanının gönderdiği kışlık giyecekleri de ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırdı.

    Vatandaşlardan teşekkür

    Yardımlarla ilgili açıklamada bulunan İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, hayırseverlerin yapmış olduğu gıda ve giyecek yardımlarını il merkezi ve ilçelerdeki onlarca aile ve çocuğa ulaştırmaya devam ettiklerini belirttiler.

    İHA'nın haberine göre; halkla polis kaynaşmasının sağlandığı Hakkari'de, huzurun hakim olduğunu ifade eden vatandaşlar ise her zaman halkla iç içe olan ve onların sorun ve sıkıntılarını yerinde dinleyen Hakkari İl Emniyet Müdürü ve ekibinin takdir toplayan hareketler sergilediğini belirterek, kendilerine teşekkür ettiler.

    Hakkari polisinden takdir toplayan hareket #1

    Hakkari polisinden takdir toplayan hareket #2

    Hakkari polisinden takdir toplayan hareket #3

    Hakkari polisinden takdir toplayan hareket #4


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