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- Hakkari şehidinin annesi, oğlunu asker selamıyla uğurladı
Hakkari şehidinin annesi, oğlunu asker selamıyla uğurladı
- 16.08.2022 - 17:52
- Güncelleme : 16.08.2022 - 18:15
Osmaniye şehit ateşiyle kavruldu.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde mayın arama tarama çalışması yapan 22 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır, kendi silahının ateş alması sonucunda şehit düştü.
Baba ocağına şehit olarak döndü
Acı haber aileye ulaşırken, Osmaniye Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin cenazesi helallik için Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan baba ocağına götürüldü.
Helallik alınmasının ardından tören alanına getirilen Şehit Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır’ın Türk bayrağına sarılı tabutu askeri manga tarafından cenaze aracından alınarak musalla taşına konuldu.
Hakkari şehidinin annesi, oğlunu asker selamıyla uğurladı VİDEO
Gözyaşlarıyla defnedildi
İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazıyla birlikte helallik alınmasının ardından omuzlara alınan şehidin Türk bayraklı tabutu cenaze aracına konuldu.
Bekar olduğu öğrenilen Şehit Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır, Osmaniye Şehitliğinde dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.
Acılı anne oğlunu askeri kıyafetle uğurladı
Öte yandan, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu askeri manganın omzunda taşınırken anne İlknur Çakır giydiği askeri kıyafetiyle oğlunu uğurladı.
Kalabalığın arasından “Atakan” diye gelen feryatlar ise yürekleri dağlarken şehidin yakınlar gözyaşlarına boğuldu.