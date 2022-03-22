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Hakkari sınırına askeri sevkiyat yapıldı

Hakkari sınırına askeri sevkiyat yapıldı

Irak'a sınır olan Çukurca'ya 20 araçla yapılan askeri sevkiyat sırasında havadan helikopterler ve karadan jammer araçlar eskortluk yaptı.