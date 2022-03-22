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Hakkari sınırına askeri sevkiyat yapıldı
Irak'a sınır olan Çukurca'ya 20 araçla yapılan askeri sevkiyat sırasında havadan helikopterler ve karadan jammer araçlar eskortluk yaptı.
- DHA
- 22.03.2022 - 11:52
Türk Hava Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'taki kamplarda yuvalanan PKK'lı teröristlere yönelik operasyonları aralıksız devam ediyor.
Operasyonlar kapsamında karadan sınıra askeri sevkiyatlar da hız kazandı.
Hakkari yönünden gelen gelen yaklaşık 20 araçlık konvoy, sınırın sıfır noktasına asker ve malzeme sevkiyatı yaptı.
KONVOYA ESKORTLUK EDİLDİ
Askeri konvoyun geçtiği güzergahta, havadan helikopterler, karadan da jammer araçlar eskortluk etti.