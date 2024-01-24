Hakkari'de 100 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı Etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 35 köy ve 65 mezra yolunun ulaşıma kapandığı ve ekiplerin çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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İHA

Hakkari'de kar yağışı etkisini artırdı...

Kent genelinde göz gözü görmezken, yüksek kesimlerde de kar kalınlığının yükselmesi de ulaşıma engel oldu.

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 100 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

35 köy ve 65 mezra...

Hakkari İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, kent genelinde 35 köy ve 65 mezra yolunun ulaşıma kapalı olduğu belirtilerek, karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)