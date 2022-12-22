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    Hakkari’de, 16 EYP ele geçirildi

    Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 16 adet el yapımı patlayıcı bulundu.
    • 22.12.2022 - 08:48
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 09:01
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    Hakkari’de, 16 EYP ele geçirildi

    Hakkari’de, terörle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor…

    İl Jandarma Komutanlığı, 21 Aralık’ta kırsalda gerçekleştirdiği operasyonlarda 6’sı kayaların arasına gizli olmak üzere 16 el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirdi.

    Valilik açıklaması

    İHA’nın haberine göre; operasyona ilişkin Hakkari Valiliği şu açıklamalarda bulundu:

    "İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen çalışmalar neticesinde; 21 Aralık 2022 günü merkez kırsalında operasyon icra edildi. İcra edilen operasyonda; kayalıkların arasına gizlenmiş vaziyette; 6 adet saat düzenekli 100 gram ağırlığında El Yapımı Patlayıcı (EYP), 8 adet radyo frekans komutalı 100 gram EYP, 1 adet boru içerisine gizlenmiş basma düzenekli EYP ile 1 adet çikolata kutusu içerisinde EYP ele geçirildi."

    Hakkari’de, 16 EYP ele geçirildi #1


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