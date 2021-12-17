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    Hakkari’de 179 yerleşim yolu ulaşıma kapandı

    Etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezindeki ulaşıma kapanan karlı yolların açılmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
    • İHA
    • 17.12.2021 - 10:45
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    Hakkari’de 179 yerleşim yolu ulaşıma kapandı

    Hakkari’de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

    YOĞUN KAR YOLLARI KAPATTI

    Hakkari İl Özel İdaresi yetkilileri, il merkezinde 22 köy ve 54 mezra, Şemdinli’de 17 köy ve 69 mezra, Yüksekova’da 3 köy ve 17 mezra olmak üzere 179 yerleşim yeri yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

    KAPALI YOLLARA MÜDAHELE EDİLİYOR

    Köy ve mezra yollarının yeniden açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğü bildirildi.

    Hakkari’de 179 yerleşim yolu ulaşıma kapandı #1

    Hakkari’de 179 yerleşim yolu ulaşıma kapandı #2

    Hakkari’de 179 yerleşim yolu ulaşıma kapandı #3

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