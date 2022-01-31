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- Hakkari'de 201 kilo eroin ele geçirildi
Hakkari'de 201 kilo eroin ele geçirildi
Bir tırın deposuna gizlenmiş 201 kilo 200 gram eroine el konulurken, olayla ilgili 2 şüpheli de gözaltına alındı.
- AA
- 31.01.2022 - 12:02
- Güncelleme : 31.01.2022 - 12:08
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.
TIRIN DEPO KISMINA GİZLEDİLER
Bu kapsamda Yüksekova ilçesinde bir tırda yapılan arama yapan ekipler, depo kısmına gizlenmiş 201 kilo 200 gram eroin ele geçirdi.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.