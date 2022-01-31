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Hakkari'de 201 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari'de 201 kilo eroin ele geçirildi

Bir tırın deposuna gizlenmiş 201 kilo 200 gram eroine el konulurken, olayla ilgili 2 şüpheli de gözaltına alındı.