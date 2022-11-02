Tarlaya gitmek için evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Halil Duman’ı öldürdüğü belirlenen 2 şüpheli, cinayeti itiraf etti. İtiraf üzerine bulunan cesedin, Halil Duman’a ait olduğu kesinleşti.

Hakkari’de, 10 Haziran 2018 yılında işlenen cinayete ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı…

Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Kaval köyünde tarlaya gidip geri dönmeyen 9 çocuk babası Halil Duman’a ait herhangi bir ize rastlanamadı.

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri de Halil Duman'ı bulmak için çalışma başlattı. Ancak yapılan tüm aramalara rağmen Duman, bulunamadı.

Duman'ın kayboluşunun ardından kızları Siti Duman ile kardeşi Gurbet Duman, babalarını bulmak için çalışmalarını sürdürdü. Yine de bir ize rastlanamadı.

DHA’nın haberine göre; Siti ve Gurbet Duman kardeşlerin kayıp başvurusu üzerine titiz bir çalışma yürüten jandarma ve polis ekipleri, Duman’ın bir cinayete kurban gittiğini belirledi.

Cinayeti işledikleri tespit edilen 2 kişinin Van'da olduğunun belirlenmesi üzerine 24 Mayıs 2022’de şüphelilerin saklandıkları adrese operasyon düzenlendi.

Cesedin gömüldüğü yer tespit edildi

Gözaltına alınan şüphelilerin itirafı üzerine cesedin toprağa gömüldüğü yer tespit edildi. İsimleri açıklanmayan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakkari'de, 4 yıl sonra bulunan cesedin kimliği tespit edildi ViDEO

Cansız bedeni, 7 ay sonra ailesine teslim edildi

Ekiplerin, 7 ay önce bulduğu ceset kimlik tespiti için İstanbul'a Adli Tıp Morguna gönderildi. Yapılan otopsi işlemleri sonucunda cesedin Duman'a ait olduğu belirtildi.

Aile, sonucu öğrenince sinir krizi geçirdi. Hakkari'ye gönderilen Duman'ın cesedi dün ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.