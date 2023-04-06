Hakkari’de 508 kilo metamfetamin ele geçirildi

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Terörün finans kaynağına bir darbe daha indirildi…
Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüksekova’da operasyona çıktı.
508 kilo metamfetamin ele geçirildi
Ekiplerin yaptığı operasyonda 508 kilo metamfetamin ele geçirildi.
Narkotik polislerine ilk tebrik İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan geldi.
"Kökünü kurutana kadar mücadeleye devam"
Bir paylaşım yapan Bakan Soylu, “Kökünü kurutana kadar mücadeleye devam… Hakkari emniyetimize ve kahraman polislerimize tebrikler.” ifadelerini kullandı.