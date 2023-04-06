Hakkari’de 508 kilo metamfetamin ele geçirildi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Yüksekova'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 508 kilo metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu. Bakan Soylu, “Kökünü kurutana kadar mücadeleye devam” dedi.

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Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüksekova’da operasyona çıktı.

508 kilo metamfetamin ele geçirildi

Ekiplerin yaptığı operasyonda 508 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Narkotik polislerine ilk tebrik İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan geldi.

"Kökünü kurutana kadar mücadeleye devam"

Bir paylaşım yapan Bakan Soylu, “Kökünü kurutana kadar mücadeleye devam… Hakkari emniyetimize ve kahraman polislerimize tebrikler.” ifadelerini kullandı.