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- Hakkari'de 7 çocuk babası, iş makinesinin altında can verdi
Hakkari'de 7 çocuk babası, iş makinesinin altında can verdi
İş makinesinin altında kalan 58 yaşındaki 7 çocuk babası Sefer Alkan, hayatını kaybetti. Cenaze haberini alan yakınları, sinir krizi geçirdi.
- DHA
- 13.10.2021 - 15:20
- Güncelleme : 13.10.2021 - 15:43
Bugün saat 11.00 sıralarında Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Doğanlı köyünde çalışma yapan iş makinesi, yolda yürüyen Sefer Alkan'a çarptı.
İsmi öğrenilemeyen operatör, geri manevra yapınca da iş makinesi 58 yaşındaki Alkan'ın üzerinden geçti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Yapılan kontrollerde Alkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Sefer Alkan'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane önüne gelen Alkan'ın yakınları sinir krizi geçirdi.
Jandarma, iş makinesinin operatörünü gözaltına aldı.