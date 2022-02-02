Hakkari’de 9 metreyi aşan karda açılan yollar, tünelleri andırdı

Engin Mayın, Kotol, Meydan, Tuğ Tepe ve Süpürge üs bölgelerinde 9 metreyi aşan karda yapılan çalışma sonucu açılan yollar, tünelleri andırdı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin İran sınırındaki Esendere beldesindeki 3 bin 200 rakımda bulunan üs bölgelerinin yollarında, çalışmalar devam ediyor.

Hakkari İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiyesi Şefliği ekiplerinin Engin Mayın, Kotol, Meydan, Tuğ Tepe ve Süpürge üs bölgelerindeki yollarda, kar engeli aşılıyor.

Günlerdir süren çalışmanın devam edeceğini ifade eden karla mücadele ekipleri, soğuk havalara rağmen Yüksekova'nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

KAR KALINLIĞI 9 METRE

Kardan oluşan tüneller ve 9 metreyi bulan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları yolda ekskavatör de kullandı.

AÇILAN YOLLAR TÜNELLERİ ANDIRDI

Kepçenin boyunu aşan karda ilerlemekte güçlük çeken ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarına gece gündüz yürüttü.

Özellikle yüksek kesimlerde sıkıntılar yaşanmaması için yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı.

Tünelleri andıran yolları görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, bir yandan da o anı kaçırmamak için hatıra fotoğrafı çektirdi.