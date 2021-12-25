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    Hakkari'de aç kurt şehre indi

    Yiyecek bulmak için şehir merkezine inen aç kurt, vatandaşların korkmasına neden oldu.
    • İHA
    • 25.12.2021 - 10:14
    • Güncelleme : 25.12.2021 - 10:21
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    Hakkari'de aç kurt şehre indi

    Akşam saatlerinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan 75. Yıl İlkokulu'nun yakınlarında bir kurt görüntülendi.

    Sami Aksın adlı taksi sürücüsü, karşılaştığı kurdu cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

    "İNŞALLAH KİMSEYE ZARAR VERMEZ"

    Herkesin akşam saatlerinde dikkatli olmasını isteyen Sami Aksın, "Akşam saatleriydi. Müşterimi evine bıraktığım sırada hemen yolun ortasında kurt geziyordu. Bende hemen cep telefonumun kamerasıyla çekim yaptım. İnşallah kimseye bir zarar vermez. Herkes akşam saatlerinde evine giderken dikkatli olmalı." dedi.

    Hakkari'de aç kurt şehre indi VİDEO


    Hakkari de aç kurt şehre indi #1

    Hakkari de aç kurt şehre indi #2

    Hakkari de aç kurt şehre indi #3

    Hakkari de aç kurt şehre indi #4

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