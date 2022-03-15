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    Hakkari'de arıza için çıktığı direkte akıma kapıldı

    Arızayı gidermek için çıktığı direkte akıma kapılan elektrik dağıtım şirketi çalışanı Yıldırım Kahraman'ın yakınları hastanede yalnız bırakmazken, yaralı işçi uçakla Kahramanmaraş'a sevk edildi.
    • DHA
    • 15.03.2022 - 14:54
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    Hakkari'de arıza için çıktığı direkte akıma kapıldı

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde arızayı gidermek için direğe çıkan elektrik dağıtım şirketi çalışanı Yıldırım Kahraman, akıma kapıldı.

    Ağır yaralanan 32 yaşındaki Kahraman, ekip arkadaşlarınca direkten indirilerek ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    UÇAKLA BAŞKA HASTANEYE SEVK EDİLDİ

    Durumu ağır olan Kahraman'ın yakınları, hastaneye akın etti.

    Kahraman, ilk müdahalenin ardından Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak ile Kahramanmaraş'a sevk edildi.

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